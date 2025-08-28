В стадии финального согласования находится заключение долгосрочного контракта, который предполагает возможность ежегодно увеличивать объем приобретения вагонов увеличенного габарита

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Вагоны увеличенного габарита в перспективе будут преобладать на сети "Российских железных дорог" (РЖД), сообщил журналистам замглавы РЖД Иван Колесников в рамках Международного железнодорожного салона "Pro // Движение. Экспо".

"В перспективе это будет основной габарит. Габарита ВМ будет минимум. Большая часть вагонов будет курсировать с габаритом Т. Именно сейчас отрасль проводит большую программу, в том числе и приведение инфраструктуры в соответствующее нормативное состояние", - сказал он.

По словам Колесникова, сейчас вагоны, которые эксплуатируют РЖД, соответствуют всем нормам. Но новые вагоны увеличенного габарита интереснее для потребителя. "Безусловно, сколько бы мы не купили этих вагонов, они все будут востребованы. Но в течение трех лет покупка в объеме 100 вагонов для направления южного с учетом выбытия вагонов - достаточно", - добавил он.

Колесников отметил, что в стадии финального согласования находится заключение долгосрочного контракта, который предполагает возможность ежегодно увеличивать объем приобретения вагонов габаритов Т. В перспективе трех лет РЖД планируют выйти на закупку до 100 вагонов в год.

В свою очередь, замгендиректора ТМХ (производитель вагонов) Александр Лошманов рассказал о плановых объемах выпуска. "Мы ориентируемся на мощность порядка 350 вагонов в год. Наша концепция - после того, как наш уважаемый заказчик "распробует", простыми словами, все преимущества этого вагона <...>, мы будем готовы полностью перейти на производство вагонов в таком формате", - отметил он.

Инновационный вагон габарита Т разработан специалистами "ТМХ-инжиниринга" (входит в "Трансмашхолдинг") и ФПК (дочка "РЖД"). Габариты увеличены на 73 см в длину и на 28 см в ширину по сравнению с габаритом пассажирского вагона 1-ВМ. Купе оснащены столиками с встроенными зарядками, системой покупейного регулирования температуры, а также индивидуальными откидными столиками для планшетов и ноутбуков, расположенных на верхних полках. В новом вагоне на одно купе больше, чем в предыдущих моделях, есть детское купе с тематическим оформлением и спальным местом увеличенной ширины.