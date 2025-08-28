Налоговые ставки будут расти постепенно

ОРЕНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Оренбургский городской совет установил на территории Оренбурга туристический налог, предполагающий уплату в бюджет муниципалитета сбора с гостиничного бизнеса, подтвердили ТАСС в пресс-службе администрации.

"Настоящим проектом решения совета предлагается с 1 января 2026 установить и ввести в действие на территории муниципального образования "город Оренбург" туристический налог. <…> Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании, расположенных на территории муниципального образования и включенных в реестр классифицированных средств размещения", - сказано в документах к проекту решения.

Налоговые ставки по туристическому налогу будут расти постепенно. На 2026 год установлен размер 2% от налоговой базы, в 2027 году - 3%, в 2028 году - 4%, начиная с 2029 года - 5% от налоговой базы.

Проект решения внес на рассмотрение депутатов временно исполняющий полномочия главы Оренбурга Альберт Юмадилов. Предполагается, что поступления по туристическому налогу в 2026 году оценочно составят 8,6 млн рублей.