В частности, в список включили строительство медицинского блока для создания клинического центра ионной углеродной терапии в городе Протвино

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России добавило 29 новых позиций в перечень инфраструктурных проектов, финансируемых по госпрограммам и из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Распоряжение об этом подписано, сообщили в кабмине.

Речь идет о проектах, которые уже реализуются в сфере здравоохранения, ядерной медицины, науки, культуры, транспорта и энергетики, уточнили в правительстве.

Так, в перечень таких проектов включено строительство медицинского блока для создания клинического центра ионной углеродной терапии в городе Протвино Московской области, создание экспериментально-стендового комплекса космических плазменных двигателей и технологий на базе Курчатовского института в Москве, строительство научно-исследовательских судов.

Также в обновленном списке проекты, связанные с развитием инфраструктуры аэропортов в Краснодаре и Южно-Сахалинске, реконструкцией аэропортовых комплексов в Сочи, Благовещенске, Балакове (Саратовская область).

"Большинство позиций посвящено строительству мостов и дорог. В их числе строительство моста через реку Туманную в Приморском крае, строительство и реконструкция участков автомобильных дорог М-1 "Беларусь", М-2 "Крым", М-3 "Украина", М-4 "Дон", - добавили в кабмине.

Кроме того, перечень указанных проектов дополнен позицией, предусматривающей комплексную реконструкцию и реставрацию Камерной сцены имени Б. А. Покровского Большого театра России.

"Проекты, представленные в перечне, подлежат особому контролю со стороны государственных органов. Такой мониторинг позволяет исключить коррупционные нарушения и повысить эффективность расходования бюджетных средств и средств ФНБ", - резюмировали в правительстве.