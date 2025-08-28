"Мечел" в I полугодии снизил добычу угля на 28%

Она составила 3,656 млн тонн

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Мечел" в первом полугодии сократил добычу угля по сравнению с таким же периодом в 2024 году на 28%, до 3,656 млн тонн, по итогам второго квартала добыча снизилась по отношению к предыдущему кварталу также на 28%, до 1,53 млн тонн, сообщила компания.

Производство стали во втором квартале по сравнению с первым кварталом 2025 года сократилось на 6%, до 811 тыс. тонн, в первом полугодии - выросло на 2%, до 1,674 млн тонн в годовом выражении.

При этом производство чугуна за январь - июнь также уменьшилось - на 2%, до 1,46 млн тонн, во втором квартале - на 10%, до 693 тыс. тонн. Как пояснила компания, снижение производства чугуна и стали связано с плановыми восстановительными ремонтами на машине непрерывного литья заготовок-1 (МНЛЗ-1) Челябинского меткомбината и прокатного передела завода "Ижсталь".

Продажи продукции

Продажи концентрата коксующегося угля снизились за шесть месяцев на 15%, до 1,695 млн тонн, во втором квартале - упали на 40%, до 633 тыс. тонн из-за работных работ на обогатительной фабрике "Нерюнгринская", отметил гендиректор компании Игорь Хафизов.

Продажи энергетического угля в январе - июне текущего года уменьшились на 21%, до 1,368 млн тонн, во втором квартале - упали на 48%, до 466 тыс. тонн по сравнению с 903 тыс. тонн в предыдущем квартале.

В то же время продажи железорудного концентрата выросли на 52% за полугодие и составили 832 тыс. тонн, во втором квартале - подскочили на 67%, до 521 тыс. тонн. Продажи антрацитов в первом полугодии снизились на 17%, до 472 тыс. тонн. Снижение добычи и реализации энергетического угля, антрацита и пылеугольного топлива (PCI) вызвано неблагоприятной рыночной конъюнктурой, добавил гендиректор "Мечела".

По словам Хафизова, второй квартал 2025 года можно охарактеризовать как период, когда главным приоритетом для группы "Мечел" было сохранение устойчивости на фоне текущей макроэкономической ситуации в России и под давлением нисходящей динамики цен, охватившей почти все основные виды продукции в горнодобывающем и металлургическом направлениях бизнеса. Кроме того, приостановка обогатительной фабрики "Нерюнгринская" также заставила компанию скорректировать производственные планы, добавил он.

Ранее в результате возгорания работа обогатительной фабрики "Нерюнгринская" была приостановлена. Экс-гендиректор "Мечела" Олег Коржов позднее сообщал журналистам, что "Мечел" планирует запустить фабрику в октябре 2025 года.

Рост цен на металлургический уголь

"Мечел" также полагает, что до конца 2025 года есть предпосылки к дальнейшему росту цен на металлургический уголь - прежде всего из-за сокращения предложения в мире, сообщил Хафизов, слова которого приводятся в сообщении "Мечела".

По его словам, в первом полугодии 2025 года внутрироссийские цены на большинство марок коксующегося угля значительно снизились, а в начале второго полугодия на международных рынках металлургического угля отмечается стабилизация и рост цен.

"Мы полагаем, что до конца года имеются предпосылки для дальнейшего роста средних цен на металлургический уголь - прежде всего в связи с сокращением глобального предложения. На внутреннем рынке угля динамика цен следует за общей конъюнктурой внешних рынков", - сказал он.

Хафизов отметил, что на российском рынке сортового проката во втором полугодии наблюдается снижение цен на арматуру на фоне избыточного предложения и под давлением слабого спроса со стороны строительного комплекса. На внутреннем рынке плоского проката также проявляется тенденция к снижению цен, что вызвано сокращением спроса со стороны машиностроения и трубной промышленности, основных потребителей плоского проката.

"В целом по всему сортаменту металлопродукции до конца второго полугодия 2025 года ожидается снижение цен, связанное с сокращением инвестиционной активности в стране из-за достаточно высокой ключевой ставки ЦБ РФ", - отметил он.

Гендиректор компании добавил, что позитивными факторами для изменения ситуации на рынке могут выступить дальнейшее понижение ставки, ослабление курса рубля относительно корзины мировых валют, восстановление ипотечного кредитования и реализация крупных инфраструктурных проектов, а также изменение геополитической обстановки.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.