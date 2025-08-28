Россия за семь месяцев увеличила экспорт безалкогольных напитков на 16%

Сумма поставок превысила $246 млн

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия нарастила экспорт безалкогольных напитков за 7 месяцев 2025 года на 16% в натуральном выражении и на 11% - в стоимостном. Всего поставки за указанный период превысили 1,9 млн тонн на сумму более $246 млн. Об этом сообщили в федеральном центре "Агроэкспорт".

"Согласно оценкам экспертов, за 7 месяцев 2025 года экспорт российских безалкогольных напитков превысил 1,9 млн тонн на сумму более 246 млн долларов США. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года поставки выросли на 16% в натуральном выражении и на 11% - в стоимостном", - говорится в сообщении.

Основными направлениями экспорта остаются страны ЕАЭС и другие страны Ближнего зарубежья и Восточная Азия, добавили в "Агроэкспорте".

В 2025 году среди ключевых покупателей продукции в денежном выражении находятся Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия и Монголия.