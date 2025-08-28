Параллельно госкорпорация вместе с партнерами в Белоруссии собирается открывать центр под Минском

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Росатом выходит на индийский рынок с разработанными в госкорпорации технологиями 3D-принтинга и оборудованием. Об этом в интервью изданию "Вестник атомпрома" заявил директор первый заместитель генерального директора частного учреждения "Росатом международная сеть" Егор Квятковский.

Большой интерес зарубежных заказчиков сегодня фиксируется в отношении аддитивных технологий (3D-принтинг). Несмотря на то, что в этом сегменте прочно доминируют китайские поставщики, не все страны с потребностью в 3D-принтерах готовы покупать изделия китайского производства по соображениям качества, сервисной поддержки, технологической совместимости и просто политической чувствительности, отметил Квятковский.

"Это открыло для нас окно возможностей, которое мы сейчас активно осваиваем. Важно отметить, что в этом направлении Росатом предлагает не только поставку оборудования и сырья к нему в виде порошков, но также обучение сотрудников, которые будут работать на оборудовании, по сути, создавая целую отрасль внутри страны-партнера. <…> Уже есть конкретные результаты. Несколько тендеров выиграно в Индии, коллеги готовят оборудование, производят под заказчика", - рассказал Квятковский.

Параллельно, отметил он, госкорпорация вместе с партнерами в Белоруссии собирается открывать центр 3D-печати под Минском, где сосредоточены крупные производственные компании.