Лукашенко поручил не допускать, чтобы поля в Белоруссии зарастали сорняками

Президент республики также обсудил хозяйства Минской области

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о недопустимости ситуаций, когда необработанные поля в стране зарастают сорняками.

Глава государства 28 августа посещает сельскохозяйственное предприятие "Рассвет им. К. П. Орловского" в Кировском районе Могилевской области.

"Начальники у нас, как и в былые времена, ездят по дорогам. Вот по дороге едешь, при дорогах все обработано, хорошо - почти как в "Рассвете". А дальше - я же вижу, с вертолета все видно - все этим золотарником, золотой травой, заросло. Так, мужики, дело не пойдет", - приводит слова лидера республики его пресс-служба.

Речь зашла и про хозяйства Минской области.

"Между Червенем и Березино, я всегда за эти районы переживаю Минской области, - катастрофа. Поля не обработаны. Вот, что меня удручает", - констатировал президент.