Рейсы будут выполняться каждую неделю по выходным дням

СОЧИ, 28 августа. /ТАСС/. Морское сообщение на скоростном судне "Комета" между Сочи и Сухумом запустят с 30 августа. Со следующей недели рейсы будут выполняться каждую неделю по выходным, сообщили в департаменте транспорта Сочи.

"С 30 августа запускается регулярное морское сообщение на скоростной "Комете" по маршруту Сочи - Сухум - Сочи. Со следующей недели рейсы будут выполняться по выходным еженедельно", - говорится в сообщении в телеграм-канале сочинского дептранса.

Уточняется, что навигация продлится до 1 октября. Вместимость судна - 120 мест, время в пути составит около двух часов. Стоимость единого билета Сочи - Сухум - Сочи - от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Первый тестовый рейс из Сочи в Сухум на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" типа "Комета120М" состоялся 6 августа. Перевозчик рассматривал возможность организации регулярного морского сообщения между двумя городами.

Оператором тестового рейса выступил ФГУП "Росморпорт", предприятие зафрахтовало судно "Космонавт Павел Попович". Это пятая по счету "Комета", построенная на рыбинском судостроительном заводе "Вымпел", который входит Объединенную судостроительную корпорацию. В Азово-Черноморском бассейне в сезон навигации судно регулярно ходит между Новороссийском, Геленджиком и Сочи.

О сообщении между РФ и Абхазией

С 1 мая 2025 года между Россией и Абхазией было запущено регулярное аивасообщение, до этого туристы для посещения Абхазии пользовались только сухопутной границей. Также с 1 мая возобновилось железнодорожное сообщение, пошла первая электричка из Сириуса до Сухума.