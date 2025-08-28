Ее участники смогут публиковать резюме, делиться опытом, впечатлениями, находить работодателей или работников

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский сервис Runet.ID будет обновлен и станет своего рода соцсетью для IT-сообщества, сообщил новый директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (назначен в июне) Дмитрий Гуляев на пресс-конференции в ТАСС.

"По сути, новый Runet.ID станет деловой экосистемой для мероприятий. Это будет своего рода новая социальная сеть конкретно для IT-сообщества. С профилями пользователей и с профилями компаний", - сказал директор РАЭК.

Ее участники смогут, по его словам, публиковать резюме, делиться опытом, впечатлениями, находить работодателей или работников. У компаний будет инструментарий для размещения вакансий, "поиска талантов" среди активной профессиональной аудитории.

Платформа сохранит и усилит свой основной функционал, а именно поиск и покупку билетов на мероприятия - для пользователей, размещение и организация ивентов - для компаний.