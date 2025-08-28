Президент Белоруссии заметил, что в 2025 году наверняка сохранится значительный спрос на овощ за пределами страны, в том числе в России

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил профильным ведомствам активно привлекать торговые сети к организации хранения и последующей реализации картофеля.

В ходе посещения сельскохозяйственного предприятия "Рассвет им. К. П. Орловского" в Кировском районе Могилевской области глава государства предупредил, что в 2025 году наверняка сохранится значительный спрос на картофель за пределами страны, в том числе в России. Поэтому, как подчеркнул президент, было принято правильное решение в этом сезоне увеличить площади для выращивания этого овоща.

Как сообщила пресс-служба лидера страны, урожай в 2025 году будет достаточный. При этом Лукашенко отметил важность подготовки складов к хранению картофеля до весны, а также четких связей с торговыми сетями, чтобы они вовремя поставляли картофель в магазины во избежание повторения ситуации весны 2025 года, когда наблюдался дефицит картофеля в магазинах.

"Надо смотреть, чтобы не торговые сети вами управляли, а вы ими, - указал президент. - Торгаши должны подключаться на всю катушку".