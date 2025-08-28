Президент Белоруссии передаст зарубежным лидерам овощ местных сортов, в том числе "Першацвет" и "Бриз"

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что в ходе предстоящей поездки в Китай возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, которые соберутся на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По словам главы государства, которые приводит агентство БелТА, уже заготовлены подарочные льняные мешочки с картофелем свежего урожая, выращенным на подсобном хозяйстве президента. Это картофель местных сортов, в том числе "Першацвет" и "Бриз".

Как отмечает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул Первого", к подарку будет прилагаться и рапсовое масло. В общей сложности приготовят 10 подарочных корзин.

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине 31 августа - 1 сентября. В нем примет участие президент РФ Владимир Путин, лидеры более чем 20 государств, включая Лукашенко, а также руководители 10 международных организаций.

Решение о приеме Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества было принято в июле 2024 года на саммите объединения в Астане.