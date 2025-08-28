Был создан задел для существенного увеличения объемов производства сельхозпродукции, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов

МАГАС, 28 августа. /ТАСС/. Более 25 млрд рублей направили в Ингушетии на реализацию инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса с 2019 года. На данный момент в регионе идет реализация 10 крупных проектов, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов в ходе заседания Народного собрания (парламента) Ингушетии.

"Инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе: более 25 млрд рублей направлено на повышение инвестиционной привлекательности региона с 2019 года. В Ингушетии реализуется 10 крупных инвестиционных проектов. Они направлены на модернизацию отраслей экономики, создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства", - сказал Калиматов.

По его словам, власти региона делают упор на развитие сельского хозяйства в республике. Только на поддержку более 1 тыс. фермеров за шесть лет было направлено 2,9 млрд рублей.

"Это позволило модернизировать производство и выйти на новые рынки. Создан мощный задел для существенного увеличения объемов производства сельхозпродукции. С 2019 года в рамках госпрограммы мы вернули в оборот более 9 тыс. гектаров ранее заброшенных земель. Увеличили площадь орошаемых земель до 4 тыс. гектаров за счет строительства новых современных систем", - добавил глава региона.