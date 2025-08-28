Чистый убыток "Мечела" по МСФО в I полугодии составил 40,5 млрд рублей

Это связано с существенным снижением выручки в добывающем и металлургическом сегментах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Мечел" по итогам первого полугодия получил 40,5 млрд рублей убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 16,68 млрд рублей убыткав 2024 году за счет существенного снижения выручки в добывающем и металлургическом сегментах в 2025 году, говорится в сообщении компании.

При этом по итогам II квартала компания получила убыток в размере 27,46 млрд рублей против убытка 13,05 млрд рублей в I квартале в основном за счет начисления обесценения по активам добывающего сегмента.

Выручка "Мечела" в I полугодии упала на 26% - до 152,3 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 83% - до 5,7 млрд рублей. В I полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года операционный денежный поток от основной деятельности вырос на 88% и составил 33,2 млрд рублей за счет ускоренного вовлечения в денежный поток средств оборотного капитала для поддержки операционной деятельности и своевременного исполнения взятых на себя финансовых обязательств на фоне существенного падения показателя EBITDA.

В "Мечеле" отметили, что финансовые расходы группы за первое полугодие выросли до 26,8 млрд рубей (+33%) за счет более высокой ключевой ставки ЦБ РФ. За шесть месяцев 2025 года капитальные вложения группы в обновление и поддержание основных фондов без учета аренды снизились на 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,7 млрд рублей.

О долговой нагрузке

По состоянию на 28 августа стоимость долгового портфеля составляет 18,8%. Чистый долг группы без пеней и штрафов на 30 июня в сравнении с аналогичным показателем на конец 2024 года уменьшился на 3% и составил 252,7 млрд рублей. Изменение связано в основном с укреплением курса рубля по отношению к юаню и евро, отметили в компании. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия составило 8,8x по сравнению с 4,6x на конец 2024 года. Увеличение обусловлено значительным снижением показателя EBITDA за последние 12 месяцев, закончившихся 30 июня.

"Существенным фактором является сохраняющийся высоким уровень долговой нагрузки. Стоимость обслуживания большей части кредитного портфеля привязана к ключевой ставке и, следовательно, финансовые расходы в течение отчетного периода держались на высоком уровне, ограничивая возможность реализации инвестиционных программ. Мы находимся в постоянном диалоге с кредиторами по вопросам оптимизации расходов на обслуживание и погашение долга", - отметили в компании.

О ситуации в отрасли

В "Мечеле" отметили, что основные вызовы прошедшего полугодия были связаны с ослаблением конъюнктуры рынка основной продукции компании, как в горнодобывающем, так и в металлургическом сегменте. Там добавили, что, несмотря на сложности, с которыми столкнулась компания в отчетном периоде, предприятия продолжают работу, адаптируясь к текущей обстановке, корректируя загрузку мощностей, сортамент продукции и сбытовую политику.

"По мере нормализации рыночной ситуации мы планируем восстановить загрузку добывающих активов и реализацию инвестиционных программ", - подчеркнули в компании.