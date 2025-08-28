Глава государства отметил, что форум помогает международной кооперации

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Традиционно проходящий во Владивостоке в сентябре Восточный экономический форум (ВЭФ) по праву заслужил высокий авторитет и помогает расширению кооперации российского бизнеса со странами Азии. На это указал президент РФ Владимир Путин в приветствии ВЭФ.

"За прошедшее десятилетие ВЭФ, - отметил глава государства, - по праву заслужил высокий авторитет". "Это представительное мероприятие помогает знакомить бизнес, в том числе зарубежный, с уникальным экономическим, научно-технологическим и инфраструктурным потенциалом российских дальневосточных территорий, способствует расширению многоплановой международной кооперации", - заметил Путин.

Президент РФ назвал весьма символичным девиз нынешнего - десятого по счету - форума: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". "Уверен, что участники форума - представители государственных ведомств и местных органов власти, предприниматели, эксперты и общественные деятели из десятков стран - смогут обстоятельно обсудить актуальные вопросы региональной и международной повестки, наметить новые формы и механизмы совместной работы", - заключил глава государства.

Х Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Форум организован Фондом "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер.