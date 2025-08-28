"Мечел" приостановил производство нерентабельных видов продукции

Компания частично переориентировала ресурсы на более востребованные товары

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Мечел" в добывающем сегменте принял решение приостановить выпуск нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию. Об этом говорится в сообщении компании.

В течение всего первого полугодия 2025 года цены на концентрат коксующегося угля демонстрировали нисходящую динамику. Основными причинами были слабый спрос и избыточное предложение со стороны производителей, считают в компании. "В условиях инфляции затрат, крепкого курса национальной валюты и санкционных ограничений экономика угольного бизнеса оказалась под серьезным давлением. В сложившихся условиях мы приняли решение приостановить производство нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию", - отметили в компании.

Дополнительные производственные ограничения связаны с ремонтными работами на обогатительной фабрике "Нерюнгринская", запуск которой запланирован на октябрь этого года, уточнили в "Мечеле".

В компании отметили, что ситуация в металлургическом сегменте сложилась более стабильная, но все равно непростая. "В условиях высокой ключевой ставки Банка России и ограниченного доступа к внешним рынкам многие отрасли-потребители стальной продукции демонстрируют замедление деловой активности, что ограничивает спрос на стальную продукцию и рыночные цены. Мы удерживаем объемы производства на стабильных уровнях, но рентабельность деятельности предприятий существенно снизилась", - сообщили в компании.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.