Лукашенко предупредил о "последствиях для торгашей" в случае дефицита картофеля

В магазинах всегда должен быть качественный и доступный местный картофель, указал белорусский президент

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил руководителей торговых сетей страны, что на полках в магазинах всегда должен быть качественный и доступный картофель местного производства.

"Обращаю внимание руководителей торговых сетей, что отсутствие в магазинах качественного доступного отечественного картофеля будет иметь для всех торгашей плачевные последствия", - сказал глава государства в ходе совещания в Могилевской области, посвященного вопросам развития картофелеводства.

По словам лидера страны, которые приводит агентство БелТА, картофеля в Белоруссии достаточно. "Слава богу, горячей войны у нас нет. Информационная война идет с нарастающим накалом. И если не снимать подобные симптомы болезни, это будет плохо в будущем. Поэтому люди наши должны знать, что картофеля, как всегда, в Беларуси достаточно. А в этом году и в будущем до нового урожая - предостаточно", - отметил Лукашенко.