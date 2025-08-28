По данным президента республики, оно оценивается в 160 кг на человека

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Жители Белоруссии больше всех в мире употребляют в пищу картофель. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания в Могилевской области по вопросам развития картофелеводства.

"Потребляли и сейчас потребляем больше всех не только на постсоветском пространстве, но и в мире: 160 кг на брата, а то и 180 было. Недаром книга "500 блюд из картофеля" была настольной у каждой белорусской хозяйки и передавалась по наследству", - цитирует президента близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул Первого".

Ранее Лукашенко сообщил, что в ходе предстоящей поездки в Китай возьмет с собой несколько мешочков картофеля, чтобы передать их в подарок зарубежным лидерам, которые соберутся на саммит Шанхайской организации сотрудничества. По данным "Пула Первого", к подарку будет прилагаться и рапсовое масло. В общей сложности приготовят 10 подарочных корзин.