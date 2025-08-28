Компания по итогам первого полугодия получила 40,5 млрд рублей убытка

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Стоимость акций "Мечела" на Московской бирже снижались до почти 3%, свидетельствуют данные торгов. Такая динамика отмечена после публикации финансовой отчетности и принятых решениях компании.

По данным на 12:02 мск, акции "Мечела" снижались на 2,45% и находились на уровне 83,6 рубля за бумагу. К 12:21 мск акции "Мечела" ускорили снижение и составляли 83,3 рубля (-2,8%).

"Мечел" по итогам первого полугодия 2025 года получил 40,5 млрд рублей убытка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) против 16,68 млрд рублей убытка годом ранее за счет существенного снижения выручки в добывающем и металлургическом сегментах в текущем году, говорится в сообщении компании.

Также в сообщении отмечается, что "Мечел" в добывающем сегменте принял решение приостановить выпуск нерентабельных видов продукции, частично переориентировав ресурсы на более востребованную в сегодняшних реалиях продукцию.

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.