В Севастополе первые объекты по инвестпрограмме винзавода введут в 2026 году

Соглашение о вложении 5 млрд рублей было подписано правительством региона, банком "Россия" и компанией "Инкерманский завод марочных вин"

СЕВАСТОПОЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Первые объекты, которые строятся на Инкерманском заводе марочных вин в Севастополе по инвестиционной программе, будут введены в начале 2026 года, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

Инвестсоглашение о вложении 5 млрд рублей было подписано правительством региона, банком "Россия" и компанией "Инкерманский завод марочных вин" на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году. Губернатор называл объем инвестиций в развитие виноделия беспрецедентным для региона.

"Этот грандиозный проект даст предприятию новые возможности производства. По сути, он призван "пересобрать" один из самых известных и узнаваемых винодельческих заводов страны и создать по-настоящему привлекательный туристический центр. Строители работают с опережением графика и первые объекты планируют сдать на девять месяцев раньше срока - в феврале 2026 года", - написал Развожаев.

Он уточнил, что посетил завод в ходе рабочей поездки в город Инкерман (входит в состав Севастополя) и ознакомился с тем, как строится винодельческо-экскурсионный центр - современное здание, в котором расположится, в том числе, развлекательная инфраструктура. "Одной из "фишек" здания станут огромные винные бочки - буты - на крыше. На территории винзавода появятся арт-объекты, фонтаны, пешеходные галереи с видовыми площадками, будет реконструирован дегустационный зал", - отметил губернатор.

Он добавил, что в ближайшее время в связи с появлением такого объекта предстоит серьезная работа: необходимо привести в порядок инфраструктуру в Инкермане, в том числе модернизировать дорожную сеть, чтобы в небольшом городе не было пробок из-за роста экскурсионного трафика.

О винзаводе

Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня - мшанкового известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления и строительства Севастополя. Сейчас предприятие производит более 70 наименований вин, площадь виноградников превышает 3 тыс. га.

При этом до конца 2022 года производственный комплекс находился на балансе региона, а выпускающее вино предприятие брало его в аренду. К этому моменту фиксировался высокий износ мощностей, бюджет не мог обеспечить его модернизацию, и было решено разрешить приватизацию объекта, так как только на этих условиях сюда соглашался зайти инвестор. После этого комплекс объектов движимого и недвижимого имущества предприятия с земельным участком продали за 533,5 млн рублей частной компании "Инкерманский завод марочных вин", которая раньше арендовала госимущество.