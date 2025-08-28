"Мечел" обсуждает варианты снижения долговой нагрузки

Группа планирует привлечь дополнительное финансирование во втором полугодии 2025 года за счет выпуска облигаций

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Мечел" продолжает обсуждать с кредиторами варианты снижения нагрузки на денежный поток в 2025-2026 годах за счет изменения графика погашения кредитов с переносом всех платежей по основному долгу на более поздние периоды, а также включения в кредитные соглашения условий о капитализации части начисленных процентов в основной долг с переносом их погашения на период после 2026 года, говорится в отчетности компании по МСФО.

Группа "Мечел" также планирует привлечь дополнительное финансирование во втором полугодии 2025 года за счет выпуска облигаций, отмечается в документе.

Кроме того, в июне группа подписала соглашения к договорам овердрафта с российским банком об увеличении кредитных лимитов на 1 млрд руб. ежемесячно в периоде с июня по декабрь 2025 года. "Договоры овердрафта предусматривают перенос срока их погашения на декабрь 2026 года при выполнении до декабря 2025 года определенных условий, которые группа планирует выполнить в указанный срок", - говорится в документе. Также в июле 2025 года были достигнуты соглашения с одним из российских банков о продлении срока погашения кредитов в сумме 17,2 млрд руб. до января 2026 года, предусматривающие предоставление в залог дополнительных акции и долей предприятий группы, в том числе для продолжения обсуждения условий продления срока полного погашения данных кредитов до сентября 2027 года.

Также в мае 2025 года группа получила рассрочку по уплате части задолженности по налогу на прибыль и прочим налогам в общей сумме 13,85 млрд руб. на срок до трех лет под залог имущества. "Группа будет производить оплату рассроченной задолженности по графику с начислением процентов по ставке в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ с выплатой процентов в конце срока рассрочки", - отмечается в документе.

Ранее замгендиректора "Мечела" по финансам Нелли Галеева говорила журналистам, что "Мечел" получил индивидуальную господдержку в виде рассрочки по уплате налогов, сборов, страховых платежей на сумму более 13 млрд руб. на три года.

По данным МСФО, за I полугодие 2025 год чистый долг группы "Мечел" без пеней и штрафов составил 252,7 млрд руб. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия 2025 года составило 8,8х по сравнению с 4,6х на конец 2024 года. Структура кредитного портфеля на текущий момент составляет: 89,7% в рублях, оставшаяся часть - в иностранной валюте. Доля банков с государственным участием составляет 88%.

О компании

"Мечел" объединяет производителей угля, железорудного концентрата, стали, проката, ферросплавов, продукции высоких переделов, тепловой и электрической энергии.