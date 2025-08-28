PTI: в Индии надеются вернуться к обсуждению торгового соглашения с США

По данным агентства, никакие даты пока не согласованы

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 августа. /ТАСС/. Индийские власти рассчитывают в ближайшее время вернуться за стол переговоров с Соединенными Штатами и возобновить диалог по двустороннему торговому соглашению. Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на источник в правительстве.

"Правительство надеется вскоре вернуться к обсуждению двустороннего торгового соглашения между Индией и США", - отметил источник, подчеркнув, что никакие даты пока не согласованы.

По его словам, правительство также занимается проблемами, с которыми сталкиваются экспортеры из-за введенных США повышенных пошлин. "Ведется работа по оказанию им помощи", - указал источник.

В частности, индийские власти считают, что "диверсификация экспорта поможет экспортерам сохранить динамику торговли в долгосрочной перспективе". Правительство пытается ускорить развертывание миссии по продвижению экспорта.

Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Ожидалось, что документ будет подписан осенью. Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для проведения переговоров по этому документу. Визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

США 6 августа увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Американский президент Дональд Трамп критиковал республику за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов. Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти неоправданными.