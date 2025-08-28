Средства пойдут на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 25 объектов, сообщил губернатор региона Виталий Хоценко

ОМСК, 28 августа. /ТАСС/. Кредиты для модернизации коммунального хозяйства Омской области на общую сумму более 1,5 млрд рублей одобрило правительство России. Это позволит построить, реконструировать или капитально отремонтировать 25 объектов региона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Омской области Виталий Хоценко.

"Омская область получила на 2025-2027 гг. более 1,5 млрд рублей на модернизацию системы ЖКХ. Нашу заявку сегодня поддержал заместитель председателя правительства РФ Марат Шакирзянович Хуснуллин в рамках заседания правительственной комиссии по региональному развитию РФ. Средства направим на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 25 объектов в сфере тепло-, водоснабжения", - написал Хоценко.

По его словам, с помощью привлеченных средств удастся выполнить капремонт на 14 аварийных участках магистральных водопроводов общей протяженностью 35,04 км, капремонт оборудования на 4 насосных станциях Любино-Исилькульского водопровода, проектирование и реконструкцию насосной станции второго подъема станции очистки воды в селе Троицкое Омского района, где до 2030 года планируется возведение более 250 тыс. кв. м жилья.

Также в рамках кредита планируется проектирование и строительство насосной станции в деревне Мирная Долина Азовского района, реагентного корпуса станции очистки воды Таврического группового водопровода в деревне Копейкино, строительство перемычки от луча территориального теплового пункта 3,3 км в Омске, капремонт на трех объектах тепловых сетей протяженностью 2,2 км в Омске.

"Реализация этих проектов позволит повысить надежность водоснабжения для 240 тыс. человек в 13 районах области и улучшить качество теплоснабжения для более 31 тыс. человек в городе Омске, а также снизит аварийность на сетях тепло- и водоснабжения", - отметил губернатор.