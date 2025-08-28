Главам регионов поручено держать это на личном контроле, сообщил вице-премьер

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заявки от 57 регионов РФ на 146,75 млрд рублей для модернизации объектов ЖКХ одобрены в рамках лимитов казначейских инфраструктурных кредитов (КИК). Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

"Сегодня провел штаб с регионами. Теперь в рамках лимитов КИК на модернизацию ЖКХ с учетом сегодняшних проектов одобрены заявки 57 регионов на 146,75 млрд руб. <...> Поручил главам регионов держать эти задачи на личном контроле" - отмечается в сообщении.

По его словам, средства одобрены для модернизации коммунальной инфраструктуры. Всего планируется строительство, реконструкция и ремонт 131 объекта - это котельные, сети тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистные сооружения. На эти цели будет направлено 27,6 млрд рублей. Больше всего средств будет направлено в Алтайский Край - 2,2 млрд рублей, в Омскую и Владимирскую области - 1,56 млрд и 1,12 млрд рублей соответственно.