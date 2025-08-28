Более 90% вагонов поездов дальнего следования ФПК оборудованы USB и розетками

Всего в парке Федеральной пассажирской компании 16,5 тыс. вагонов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Доля вагонов поездов дальнего следования, оборудованных USB и розетками, достигла 93% в парке Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" "Российских железных дорог"). Это следует из презентации генерального директора ФПК Владимира Пястолова, представленной в рамках Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо".

Как указано в презентации, всего в парке ФПК 16,5 тыс. вагонов.

Доля вагонов с кондиционерами достигла 93%, а с биотуалетами - составила 88%.

О салоне

Международный железнодорожный салон разделен на две части: для профессионалов "Деловые дни" проводятся с 28 по 29 августа, а 30 и 31 августа пройдут дни открытых дверей для всех желающих.

Посетители смогут увидеть стенды экспонентов, динамический показ ретротехники, а также ознакомиться с экспозициями и временными выставками Музея железных дорог России.