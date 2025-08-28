Угледобыча будет модернизироваться, сообщил глава республики

ДОНЕЦК, 28 августа. /ТАСС/. Угольная промышленность останется системообразующей отраслью для экономики ДНР с гарантийной господдержкой, несмотря на все сложности, сообщил глава республики Денис Пушилин во время награждения горняков по случаю предстоящего Дня шахтера.

"Несмотря на все сложности военного времени, мы сохранили потенциал. Угледобыча была, есть и будет системообразующей в экономике нашего региона. С гарантированной господдержкой, модернизацией производственных мощностей, стабильной заработной платой будем развивать шахты, уделяя особое внимание вопросам безопасности труда", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в преддверии праздника шахта "Комсомолец Донбасса" добыла миллионную тонну угля. Руководитель региона также отметил вклад горняков в защиту Родины. Многие из них ушли на фронт с началом СВО. "Горжусь, что живу на одной земле с людьми, которые не прогнутся, не сломаются, не спасуют перед трудностями - только таким подвластна шахтерская профессия", - заключил Пушилин.

День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, датой празднования было выбрано последнее воскресенье августа.