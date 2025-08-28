На строительство тюменского водовода направят почти 3,4 млрд рублей

Вместе с кредитными средствами для реализации проектов будут использованы деньги, заложенные в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков

ТЮМЕНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Власти направят почти 3,4 млрд рублей на строительство 11-километрового магистрального водовода, очистных сооружений ливневых и талых вод, а также на реконструкцию ливневого коллектора в Тюменской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Тюменской области одобрен казначейский инфраструктурный кредит на общую сумму почти 3,4 млрд рублей. Эти средства направим на строительство в Тюмени 11-километрового магистрального водовода и очистных сооружений ливневых и талых вод по улице Эрвье, а также реконструируем ливневый коллектор в районе развязки по улице Монтажников. Вместе с кредитом для реализации проектов будут использованы деньги, заложенные в инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций и застройщиков", - написал он.

В 2024 году в регионе привлекли почти 1,5 млрд рублей инфраструктурного бюджетного кредита на строительство четырех объектов, два из которых введены в эксплуатацию. Также в Тюменской области приведено в нормативное состояние 249 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.