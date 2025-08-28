Под видом сотрудников миграционной службы злоумышленники уверяют, что необходимо внести изменения в паспортные данные

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Телефонные мошенники активно начали использовать новую схему для обмана жителей ЛНР и ДНР, рассказали ТАСС в Т-банке. Под видом сотрудников миграционной службы злоумышленники уверяют жертв, что требуется внести изменения в паспортные данные.

Согласно описанию схемы, которую выявили в Т-банке, мошенники звонят жителям ЛНР и ДНР под видом сотрудников миграционной службы и просят явиться в управление. Якобы с сентября республики получат статус областей, поэтому нужно поставить дополнительный штамп в паспорте и подтвердить прописку. Если не сделать этого в течение трех дней, документ якобы аннулируют, а его владелец обязан будет заплатить штраф от 100 тыс. рублей.

Иногда вместо миграционной службы преступники выдают себя за сотрудников МФЦ и регионального реестра, рассказывают в кредитной организации. В любом случае, чтобы поставить печать, жертве предлагают занять электронную очередь в МФЦ - для записи нужен только код из СМС. На самом деле - это код для входа в личный кабинет банка или "Госуслуг".

Если человек назвал код, следом ему звонят от лица Роскомнадзора и говорят о взломе - якобы мошенники уже оформляют кредиты и пытаются вывести деньги из банка. Единственный способ их спасти - это перевести на "безопасный" счет. В Т-банке предупреждают, что никакого "безопасного" счета не существует.

По данным банка, в большинстве случаев мошенники звонят людям пенсионного возраста - к ним проще втереться в доверие. Чтобы выбрать жертву, как правило, используют слитые в сеть базы данных. В среднем люди теряют 138 тыс. рублей. В кредитной организации напоминают, что нельзя сообщать коды из СМС и личные данные по телефону. "Неважно, кем представился собеседник - сотрудником МФЦ, специалистом безопасности, Центробанка или "Госуслуг". Ни одна настоящая организация не будет запрашивать у вас подобную информацию", - отмечают в Т-банке.