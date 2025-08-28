Глава Минтранса РФ Андрей Никитин и чрезвычайный и полномочный посол республики в России Казем Джалали обсудили результаты и перспективы совместных проектов, в том числе строительство участка Решт - Астара

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сфера автомобильных перевозок между Россией и Ираном активно развивается - в течение 2024 года они выросли на 12,8%. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ по итогам встречи главы ведомства Андрея Никитина с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в России Каземом Джалали.

Стороны также отметили позитивную динамику в рамках транспортного сотрудничества.

Никитин и Джалали обсудили результаты и перспективы совместных проектов, в том числе строительство участка Решт - Астара, который является частью международного транспортного коридора (МТК) Север - Юг. Этот объект соединит железные дороги Азербайджана и Ирана и позволит перевозить не менее 15 млн тонн грузов ежегодно. На повестке также меры по увеличению объемов перевозок по МТК Север - Юг.

Кроме того, Минтранс РФ продолжает работу по снятию инфраструктурных ограничений и созданию конкурентоспособных ценовых условий и формированию грузовой базы. "На западном маршруте способствуем развитию мультимодальных сервисов с перегрузкой на автотранспорт", - отмечается в сообщении министерства.

Также в ходе встречи была затронута тема развития сотрудничества в области морского транспорта - стороны обсудили перспективы усиления взаимодействия сухододных и портовых компаний двух стран. Россия и Иран заинтересованы в развитии мультимодальных перевозок с применением комплексной ставки в железнодорожном и морском транспорте, а также рассматривают перспективы открытия круизного сообщения между портами на Каспийском море.

Также отмечается, что в сфере воздушного транспорта наблюдается положительная тенденция. В Минтрансе напомнили, что с 6 августа 2025 года авиакомпания "Аэрофлот" возобновила рейсы Москва - Тегеран, а иранская Mahan Air выполняет полеты по маршрутам Тегеран - Москва и Тегеран - Грозный.