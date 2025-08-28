Глава Pop Mart занял 85-ю строчку в списке богатейших бизнесменов мира

Ван Нин заработал за 8 месяцев $18,8 млрд

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Ван Нин, глава китайской компании Pop Mart, выпускающей куклы Лабубу, заработал за 8 месяцев этого года $18,8 млрд, обогнав тем самым основателя Amazon Джеффа Безоса, мультимиллиардера Уоррена Баффетта и председателя совета директоров Dell Майкла Делла.

Ван Нин занимает 85-ю строчку в списке богатейших бизнесменов мира, согласно опубликованному агентством Bloomberg "Индексу миллиардеров" (Bloomberg Billionaires Index), который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний. По его данным, его состояние в 2025 году увеличилось более чем в три раза. По темпам роста капитала глава Pop Mart отстал лишь от семи имен в рейтинге.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в который включены сведения о состоянии 500 богатейших людей планеты.