В аналогичный период 2024 года она составляла 5 млн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль российской биофармацевтической компании "Промомед" в первом полугодии 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составила 1,4 млрд рублей против 5 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщает компания.

Выручка "Промомед" за отчетный период выросла на 82% - до 13 млрд рублей, показатель EBITDA - на 91%, до 4,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 34% по сравнению с 32% в первом полугодии 2024 года. Компания подтверждает финансовый прогноз на 2025 год - рост выручки на 75% при рентабельности EBITDA 40%.

Стратегические направления группы - онкология и эндокринология - в первом полугодии росли опережающими темпами (+20,6%). Продажи препаратов по направлениям выросли за год в 2,2 и 2,9 раза соответственно. Также отмечался рост числа вновь зарегистрированных лекарственных препаратов (+15) и патентов (+12), увеличение доли в выручке инновационных препаратов до 60% (с 57%) и биотехнологических - до 53% (с 39%).

В первом полугодии снизилась долговая нагрузка компании - показатель чистый долг / EBITDA LTM по состоянию на 30 июня 2025 года составил 2,0х (снижение на 0,1x по сравнению с 31 декабря 2024 года и на 0,5х по сравнению с 30 июня 2024 года).

ПАО "Промомед" - российская инновационная биофармацевтическая компания. В ее структуру входят собственный R&D-центр и завод "Биохимик". Компания развивает диверсифицированный портфель из более чем 350 лекарственных препаратов в топ-10 сегментах фармацевтического рынка.