НОВОСИБИРСК, 28 августа. /ТАСС/. Участники программы "Сделано в России" по продвижению за рубежом отечественных брендов и товаров заключили контракты на общую сумму 11,6 млрд рублей, что почти в 10 раз превышает плановый показатель. Об этом сообщила в пресс-центре ТАСС на форуме "Технопром-2025" директор программы "Сделано в России" Российский экспортный центр (РЭЦ) Мария Архипова.

"По заключенным контрактам мы уже превысили свои амбициозные планы. То есть если по KPI у нас стояло 1,2 млрд, то сейчас нам удалось заключить контракты на 11,6 млрд рублей <…> Мало привезти товар в страну, если о нем никто не знает, поэтому наша программа - это очень важный инструмент продвижения", - сказала она.

Программа начала работу еще в 2017 году, когда опробовали первые инструменты продвижения российских товаров за рубеж, но с 2022 года она приобрела более масштабный характер, сообщила ТАСС Архипова в кулуарах форума "Технопром-2025".

Ключевым инструментом работы программы стали "бизнес-миссии" в зарубежные страны, которые позволяют российским компаниям не только представить свою продукцию, но и заключить контракты. "Если компания приехала на бизнес-миссию, привезла свой товар, показала его лично, то эффект получается намного больше и колоссальнее", - пояснила Архипова.

Особое внимание в программе уделяется использованию так называемой мягкой силы - привлечению спортивных амбассадоров и культурных мероприятий для продвижения российских брендов. По словам директора, в 2024 году в Китае большой эффект принесло участие фигуристки Анны Щербаковой в продвижении российских товаров. "Мы стараемся заходить не грубо - вот наш продукт и покупайте его, а именно через мягкую силу. Все любят наш спорт, все любят нашу культуру", - подчеркнула Архипова в разговоре с ТАСС, отметив, что такой подход помогает "заходить в умы зарубежной аудитории" и приносит колоссальный эффект.

В августе 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу "Сделано в России" до 2030 года. Она помогает продвигать российские товары в других странах. Целью программы стало значительное увеличение экспорта российской продукции и укрепление экономики страны.

О форуме

XII Международный форум технологического развития "Технопром" продлится четыре дня - с 27 по 30 августа, его главная тема - "Наука, кадры, индустрия: ключевые факторы технологического лидерства". ТАСС выступает генеральным информационным партнером мероприятия.