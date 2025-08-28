Они объединят продукцию от мелких производителей и обеспечат нужный объем поставок для магазинов, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области разрабатывают систему агроагрегаторов для решения проблемы низкой представленности местной сельскохозяйственной продукции в федеральных и региональных торговых сетях. Агрегаторы позволят объединять продукцию от множества мелких производителей и обеспечить нужный объем поставок для сетевых магазинов, об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в ходе пресс-конференции с журналистами, отвечая на вопрос о недостаточной представленности местных производителей в рознице.

"У нас небольшая представленность в основных сетях. А там, где она есть, там зачастую очень сложно сориентироваться. Для сетей важен масштаб. Они любят работать с крупными производителями. Создание так называемых агроагрегаторов - это система на базе новых современных логистических центров, которая позволила бы сельхозпроизводителям свозить продукцию в одно место", - заявил Слюсарь.

Он пояснил, что крупные торговые сети предпочитают работать с большими объемами поставок, в то время как местные производители часто предлагают лишь 10-20 тонн продукции, что недостаточно для сетевого ретейл. Агроагрегаторы позволят объединять продукцию от множества мелких производителей, обеспечивая необходимый для сетей объем поставок.

"Если продукцию агрегировать на логистической площадке, а еще лучше - подвергать первичной обработке, мойке, резке, упаковке, хранению в определенных температурных режимах, то для сетей работа с такими агрогрегаторами будет уже более интересным проектом. Это надо увязать, конечно, с созданием больших логистических многофункциональных автоматизированных центров в регионе", - сказал Слюсарь.

Врио губернатора также отметил, что в рамках сотрудничества с торговыми сетями в магазинах будет введена специальная маркировка "Сделано на Дону" для улучшения навигации потребителей. Эти обозначения помогут людям определять продукты, произведенные на локальных площадках Ростовской области.

Об агрегаторах

Инициатива создания агроагрегаторов соответствует федеральной политике поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе. С 1 марта 2025 года в России вступил в силу закон, определяющий правовой статус агроагрегаторов и устанавливающий критерии их работы.

Согласно разработанным Минсельхозом критериям, агроагрегаторы должны иметь не менее пяти поставщиков, причем не менее половины из них должны быть зарегистрированы в том же регионе. Доля одного поставщика не может превышать 20% от общего объема закупаемой продукции.

В 2026 году планируется запуск федерального проекта "Развитие малого агробизнеса", в рамках которого будет предусмотрена поддержка создания логистической инфраструктуры для агроагрегаторов, включая мощности по сбору, хранению и первичной переработке сельхозпродукции. Реализация этих мер позволит не только увеличить присутствие местной продукции в рознице, но и создать условия для консолидации партий фермерской продукции для экспорта, что особенно актуально для малых производителей.

Ранее в интервью ТАСС Слюсарь сообщал, что новые логистические центры, создаваемые в Ростовской области, позволят увеличить маржинальность сельхозтоваропроизводителей региона за счет возможности на их базе производить первичную упаковку и хранение товаров с последующими прямыми поставками в торговые сети. Это даст налаженные каналы сбыта и изменит транспортную логистику. Власти планируют развязать транспортные потоки таким образом, чтобы, с одной стороны, движение было интенсивным, с другой - исключающим прохождение большегрузов по городам для сохранения дорожного полотна и экологической обстановки.