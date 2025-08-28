В Т2 подтвердили возможность возникновения таких проблем в Египте, при этом риски блокировок существуют и в других странах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Операторы связи рекомендуют при нахождении в странах, где есть риски блокировок смартфонов при долгосрочном использовании местных sim-карт, оставлять sim-карту российского оператора и использовать роуминг. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службах Т2 и "Мегафона".

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Египте продолжается проблема блокировки мобильных телефонов у российских туристов. Новые регуляторные меры, принятые в начале года, предписывают обязательную официальную регистрацию всех мобильных устройств. В случае отсутствия регистрации, связь с местными операторами сотовой связи прекращается через 90 дней. При этом замена sim-карты не решает проблему, поскольку блокировка распространяется на само устройство, ограничивая его функциональность на территории Египта. Египетские власти обосновывают эти меры необходимостью борьбы с незаконным ввозом электронных устройств.

"Мы подтверждаем возможность возникновения таких проблем в Египте у абонентов при использовании sim-карт местных операторов. Во избежание таких проблем мы рекомендуем оставить sim-карту российского оператора в поездке, тем более что операторы предлагают выгодные условия в роуминге", - сообщили в пресс-службе Т2.

Там отметили, что смартфоны подпадают под блокировку, если официально не были зарегистрированы за 90-дневный период. Как пояснили в пресс-службе Т2, в зоне риска оказываются путешественники, которые приобрели египетскую sim-карту, поставили ее в устройство и повторно решили воспользовались ей, например, при новом въезде на территорию Египта через три месяца после первого посещения и при отсутствии регистрации. "Ситуация усугубляется тем, что блокируется не sim-карта, а именно телефон - при возвращении в него российской sim-карты телефон не будет работать, пока пользователь не зарегистрирует его через специальное приложение", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в "Мегафоне" отметили, что жалобы на подобные ситуации оператору не поступали. "Следует отметить, что риски блокировок смартфонов при долгосрочном использовании местных sim-карт есть не только в Египте, но и в других странах. Мы рекомендуем во время нахождения в таких государствах использовать роуминг, поскольку выгодные, на первый взгляд, тарифы местных операторов могут обернуться блокировкой устройства. Тогда как включение роуминга гарантирует бесперебойный доступ к приложениям российских банков, госуслугам и другому контенту отечественных платформ", - рассказали в пресс-службе "Мегафона".