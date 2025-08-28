Председатель правительства РФ заявил, что поддержка регионов является приоритетом

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Правительство России в рамках программы списания двух третей долгов российских регионов направит на эти цели 25,5 млрд рублей для девяти субъектов Федерации. О решении объявил на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Поддержка регионов - это наш приоритет", - отметил Мишустин и при этом он напомнил: "Действует специальный механизм, который позволяет списывать две трети задолженности по кредитам тем территориям, которые занимались модернизацией инфраструктуры".

"Приняты такие меры в отношении займов еще девяти субъектов на общую сумму около 25,5 млрд рублей", - анонсировал глава кабмина и уточнил, что речь идет об Астраханской, Костромской, Пензенской, Саратовской, Томской областях, республиках Башкортостан, Ингушетия, Удмуртия и Хакасия.

"Ранее ими направлялись средства на реализацию национальных проектов, на развитие опорных населенных пунктов, а также на совершенствование жилищно-коммунального хозяйства, обновление городского транспорта, переселение граждан из аварийного жилья", - пояснил премьер.

Списать две трети задолженности российским регионам предложил в послании Федеральному собранию 2024 года президент России Владимир Путин. Шаг призван дать импульс региональному развитию.