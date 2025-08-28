Путин поручил Бусаргину решить проблему с ухудшением показателей строительства

Президент России также призвал обратить внимание на сельское хозяйство

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин констатировал снижение объемов строительства и производства сельхозпродукции и поручил главе Саратовской области Роману Бусаргину обратить на эти сферы внимание. Такую задачу Путин поставил перед Бусаргиным в ходе слушания доклада о развитии региона.

"Во-первых, стройка. По имеющимся у меня данным, все-таки за прошлый год наблюдается определенное сокращение объема строительных работ. И сельское хозяйство тоже. Обратите внимание", - обратился Путин к губернатору.

Бусаргин признал, что в регионе действительно есть проблемы, связанные с аварийным жильем и отселением.

"Да, большой объем", - указал президент.

Говоря о вводе жилья, Бусаргин отметил, что в 2024 году в регионе ввели 1 млн 150 тыс. кв м, в 2025 году планируется - 1 млн 250 тыс. кв м.

"В целом хочется сказать, что Саратовская область вводит всегда ежегодно более 1 млн кв м жилья", - добавил губернатор.

Большое внимание на встрече было уделено и мерам поддержки участников СВО и членов их семей, которые реализуются в Саратовской области. Бусаргин доложил о работе программ "Время героев" и "Наши герои", а также о филиале фонда "Защитники Отечества".

"Как вы оцениваете их работу?" - поинтересовался Путин, на что Бусаргин ответил: "Оцениваю работу только положительно".

Президент также заслушал часть доклада об обновлении трамваев и создании медицинского кластера по борьбе в том числе с онкологическими заболеваниями и туберкулезом.