Транспорт будет приобретен у российского производителя в лизинг

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Калининградская область получит уже в этом году партию отечественных троллейбусов. Кабмин выделит на эти цели полмиллиарда рублей, рассказал на заседании правительства РФ его председатель Михаил Мишустин.

"Чтобы обновить общественный транспорт в этом российском субъекте, правительство выделит полмиллиарда рублей на софинансирование закупки современных троллейбусов", - объявил премьер и добавил, что транспортные средства будут закуплены в лизинг у российского производителя. "Все транспортные средства должны быть поставлены в Калининградскую область уже в текущем году", - подчеркнул глава кабмина.

"Очень важно, чтобы была обеспечена и хорошая доступность поездок и для родителей с детьми, с колясками, - указал Мишустин. - Создание там (в Калининградской области - прим. ТАСС) комфортной среды для жизни граждан, без сомнения, одно из направлений, которое требует соответствующих скоординированных мер поддержки".

При этом, говоря о производимых в РФ троллейбусах, премьер заметил, что российская "промышленность выпускает качественную, надежную технику". "Она и экологичная, и малошумная, обладает большой пассажирской вместимостью", - указал Мишустин.