Чжан Ханьхуэй отметил, что Вашингтон использует тарифы как оружие

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вашингтон занимается откровенным "экономическим буллингом" и использует тарифы как оружие, подрывая систему международной торговли. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против БРИКС.

"США на протяжении долгого времени извлекали огромную выгоду из свободной торговли, однако теперь используют тарифы как разменную карту и оружие, выдвигают завышенные требования и оказывают сильнейшее давление на многие страны, включая членов БРИКС", - сказал дипломат.

По его словам, это является "типичным проявлением унилатерализма, протекционизма и экономического буллинга, что грубо нарушает правила ВТО, подрывает многостороннюю торговую систему, серьезно ущемляет законные права и интересы различных стран и дестабилизирует мировой экономический порядок".

Чжан Ханьхуэй напомнил, что суть торговли заключается "во взаимодополняемости преимуществ и долгосрочном сотрудничестве на основе взаимной выгоды и всеобщего выигрыша, а не в близоруких расчетах - кто проигрывает, а кто наживается". "И тем более торговля не должна становиться инструментом гегемонии для преследования собственных интересов, - продолжил он. - Китайская сторона неизменно выступает против тарифных и торговых войн, подчеркивает, что протекционизм не имеет будущего, а давление, угрозы и шантаж не являются правильным способом решения проблем".

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ об увеличении пошлин в отношении ряда стран, входящих в БРИКС. 6 августа агентство Reuters сообщало, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил о намерении инициировать среди стран БРИКС дискуссию о том, как противостоять пошлинам США. По его словам, он планирует обсудить, как каждая из участниц объединения справляется с этой ситуацией, чтобы прийти к единому знаменателю.

Полный текст интервью будет опубликован в 18:00 мск.