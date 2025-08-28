По данным агентства, нефтеперерабатывающие заводы республики увеличат закупки топлива из РФ в сентябре на 10-20%

ЛОНДОН, 28 августа. /ТАСС/. Индия готова увеличить закупки российской нефти в сентябре, несмотря на давление администрации США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их прогнозу, индийские нефтеперерабатывающие заводы увеличат закупки российской нефти в сентябре на 10-20%, или на 150-300 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августом. За первые 20 дней августа Индия импортировала 1,5 млн баррелей российской нефти в сутки, что соответствует показателю июля. Эти объемы составляют около 1,5% от мировых поставок. Они делают Индию крупнейшим покупателем российской нефти, закрывающей потребности страны примерно на 40 процентов.

"Российская нефть, вероятно, останется основной частью закупок Индией этого сырья, - сказали источники Reuters. - Несмотря на повышение тарифов США и ценовые ограничения ЕС, Индия продолжает полагаться на нефть из России, получая выгоду от поставок дешевых российских углеводородов".

Ранее посол Индии в РФ Винай Кумар заявлял ТАСС, что Индия будет покупать нефть там, где ей выгодно, решение США о пошлинах является несправедливым и неразумным.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Учитывая принятое ранее Вашингтоном решение установить в отношении индийских товаров пошлины в размере 25%, тарифы на импорт республики в США были доведены до 50%. Президент США Дональд Трамп критиковал Индию за то, что она "всегда закупала большую часть военного оборудования у России" и является "наряду с Китаем крупнейшим покупателем" российских энергоресурсов.

Индийский МИД назвал нападки США и ЕС из-за импорта российской нефти необоснованными. Страны Запада ранее поощряли такую торговлю и сами продолжают закупать товары и услуги в РФ. Как подчеркнули в индийском внешнеполитическом ведомстве, "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за действия, которые ряд других стран также предпринимает в своих национальных интересах". Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов, указали в МИД южноазиатской республики.