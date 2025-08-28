Глава МИД республики Рашид Мередов заявил и о важности подготовки соответствующих документов для строительства нового здания для русского драматического театра имени Александра Пушкина в стране

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Туркмения и Россия заявили о необходимости завершения работы над межправительственным соглашением по созданию туркмено-российского университета в Ашхабаде. Об этом сообщил глава МИД Туркмении Рашид Мередов по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы подчеркнули необходимость финализации межправительственных документов, которые дадут нам возможность создания туркмено-российского университета в Ашхабаде", - сказал он.

Мередов заявил и о важности подготовки соответствующих документов для строительства нового здания для русского драматического театра имени Александра Пушкина в Туркмении и дополнительного здания на территории совместной общеобразовательной школы.

Дипломат подчеркнул, что страны договорились продолжить позитивную практику взаимоотношений в области науки, области образования, культуры. "В целом оцениваем сегодняшнюю встречу и состоявшиеся переговоры как весьма и весьма конструктивные", - добавил глава МИД Туркмении.

В четверг Мередов провел переговоры с Лавровым в российской столице. Стороны обсудили актуальные вопросы российско-туркменистанской политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной повестки, главы дипведомств обменялись мнениями по международным и региональным проблемам.

Лавров поддерживает регулярные контакты со своим туркменским коллегой. Их последняя встреча состоялась 25 июня в рамках визита главы российской дипломатии в Ашхабад. Тогда Лавров и Мередов подписали программу сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран на 2025-2026 годы и обсудили широкий круг вопросов.