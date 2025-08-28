Среди основных направлений сотрудничества - партнерство с китайскими инвесторами на базе Международной территории опережающего развития

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минвостокразвития России совместно с Минсельхозом Китая разработан меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства. Документ предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в Китай президента России Владимира Путина, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.

"Минвостокразвития вместе с Минсельхозом Китая также разработан меморандум о взаимопонимании. Его цель - совместные проекты в области сельского хозяйства, повышение эффективности инвестиций и внедрение передовых и инновационных сельхозтехнологий на Дальнем Востоке. Документ уже согласован и предложен к подписанию в ходе предстоящего визита в Китай президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Среди основных направлений сотрудничества - партнерство с китайскими инвесторами на базе Международной территории опережающего развития (МТОР), создание на Дальнем Востоке российско-китайских демонстрационных зон сельхозсотрудничества.

"Сегодня объем торговли сельхозтоварами между регионами Дальнего Востока и КНР составляет около 15% от общего товарооборота. При этом экспорт продукции российских предприятий занимает более 80%. В ближайшее время вместе с Министерством сельского хозяйства и сельских дел Китая и инвесторами мы приступим к разработке Межправительственного соглашения о создании на Дальнем Востоке МТОР. Резидентам будет предоставлена инфраструктурная поддержка, налоговые льготы, режим конфиденциальности, возможность открытия филиалов для иностранных банков. Заключение этого соглашения позволит в разы увеличить поставки российской экологически чистой сельхозпродукции в КНР", - сказал замглавы Минвостокразвития России Виталий Алтабаев.

По данным пресс-службы, в настоящее время в префрежимах на Дальнем Востоке с участием китайских инвесторов реализуется 29 аграрных проектов с объемом инвестиций более 33 млрд рублей.

Как ранее сообщал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков, глава российского государства планирует 31 августа - 3 сентября посетить Китай с визитом и принять участие в саммите ШОС, а также в мероприятиях, посвященных 80-летию окончания Второй мировой войны.