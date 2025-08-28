В Минтрансе России отметили, что с начала года пломбы применяют при перевозках табачной продукции

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Свыше 50 тыс. товарных партий перевезено с начала года между Белоруссией и Россией с использованием навигационных пломб. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

В министерстве отметили, что с начала 2025 года пломбы применяют при перевозках табачной продукции, в результате доля ее нелегального оборота в России снизилась в первом полугодии 2025 года до рекордных 9,5%.

При этом следующим этапом данной работы станет внедрение навигационных пломб для отслеживания перевозок во всех странах ЕАЭС.