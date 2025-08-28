Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Мировой судья в Москве оштрафовал "Яндекс" за отказ предоставить круглосуточный доступ к информации сервиса "Умный дом с Алисой". Об этом сказано в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"ООО «ЯНДЕКС» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписания органа, осуществляющего надзор), и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей", - сказано в документе.

Как следует из решения суда, протокол в отношении компании был составлен Роскомнадзором. Перед этим ФСБ направила в регулятор предписание, в котором говорилось об отказе "Яндекса" предоставить спецслужбам удаленный и круглосуточный доступ к ряду сервисом компании, в частности - к ресурсу https://yandex.ru/alice/smart-home.