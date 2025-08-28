Он соответствует 3,4 трлн рублей

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета за первое полугодие 2025 года составил 3,4 трлн рублей, что соответствует 1,6% годовой оценки ВВП или 3,4% к объему ВВП за первое полугодие. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

"Отмечаем, что промежуточная оценка исполнения федерального бюджета к полугодовому ВВП - стандартная практика. Исполнение бюджета за первое полугодие 2024 года также измеряли к объему полугодового ВВП", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что с учетом фактора переноса доходов дефицит бюджета в первом полугодии составил 3,4% ВВП.

По предварительной оценке Минфина, дефицит бюджета России по итогам первого полугодия составил 3,69 трлн руб., или 1,7% ВВП.