Чтобы достичь этой цели, администрация мегаполиса должна действовать быстро, считаетоснователь и бывший директор биржи Чанпэн Чжао

ГОНКОНГ, 29 августа. /ТАСС/. Основатель и бывший директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао считает, что Гонконг имеет возможность соперничать с США и ОАЭ в качестве криптохаба, но администрация мегаполиса должна действовать быстро, чтобы достичь этой цели.

"У Гонконга есть все условия, чтобы стать крупным центром виртуальных активов, конкурируя с такими рынками, как США и Объединенные Арабские Эмираты", но регулирующие органы мегаполиса "должны действовать быстро, чтобы реализовать его потенциал", заявил предприниматель в интервью газете South China Morning Post. Чанпэн Чжао считается самым богатым человеком в криптоиндустрии и занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира Forbes с личным состоянием в $74,7 млрд.

Он полагает, что для того, чтобы занять ведущие позиции в этой области, Гонконгу необходимо расширение списка криптовалют, допущенных к торговле на лицензированных биржах - пока в мегаполисе разрешены четыре: биткойн, Ethereum, Avalanche и Chainlink. Чанпэн Чжао сказал, что этого недостаточно, и выступил за модель, которая позволяла бы биржам самостоятельно определять токены.

С 1 августа 2025 года в мегаполисе вступил в силу закон о стейблкойнах, по которому необходимо получать лицензии от Валютного управления Гонконга для выпуска стейблкойнов, обеспеченных фиатной валютой, в пределах города или стейблкойнов, обеспеченных гонконгским долларом, в любом месте.

Закон устанавливает строгие требования к управлению резервами, идентификации клиентов и борьбе с отмыванием денег, что охладило первичный энтузиазм по поводу криптовалюты в Гонконге. Но, по мнению Чанпэна Чжао, такой консервативный подход разумен: "При переходе от отсутствия регулирования к регулированию большинство регуляторов склонны проявлять осторожность", - считает он.

Ранее секретарь (министр) по делам финансовых служб и казначейства специального административного района КНР Гонконг (Сянган) Кристофер Хуэй заявил, что мегаполис намерен стать мировым центром в области цифровых активов "и ведущим финтех-хабом".