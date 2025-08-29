Сбер: Дальний Восток посетило на 18% больше туристов

По данным "Сбераналитики", самым "туристическим" месяцем стал июнь, на который пришлось 20% всего полугодового потока путешественников

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Дальний Восток в этом году посетило на 18% больше туристов, чем за тот же период 2024 года, самым "туристическим" месяцем стал июнь, следует из данных "Сбераналитики", подготовленных в преддверии X Восточного экономического форума (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"В "Сбере" отмечают устойчивый рост турпотока и сопутствующих трат в Дальневосточном федеральном округе. В первом полугодии 2025 года число гостей выросло на 18% по сравнению с тем же периодом 2024 года, а их средние расходы на 34% превысили общероссийский показатель. Самым "туристическим" месяцем стал июнь: на него пришлось 20% всего полугодового потока путешественников", - отмечается в исследовании.

Более 80% туристов выбрали пять регионов. 19,8% посетили Приморский край, который привлек больше всего гостей. В топ-5 по посещаемости также вошли Хабаровский край (17,1%), Бурятия (16,1%), Амурская область (14,7%) и Забайкальский край (13,3%).

Более половины (55%) гостей прибыли из других субъектов ДФО. Среди гостей из остальной России лидирует Иркутская область с долей 13,2%. Далее следуют Москва (4,8%), Красноярский край (3,8%), Новосибирская (3,7%) и Московская (2,6%) области.

Около 60% туристов - мужчины. Средний возраст посетителя - 43 года. Большинство путешественников имеют доход от 100 до 140 тыс. рублей в месяц. В среднем поездка длится 5 дней. Совокупные расходы на отпуск в ДФО с прошлого года выросли на 17,5%.

В среднем турист тратил на Дальнем Востоке 2 116 рублей в день - на 539 рублей больше общероссийского показателя. Максимальные расходы зафиксированы в Чукотском автономном округе (5 644 рубля в день), Сахалинской области (3 172 рубля) и Камчатском крае (2 915 рублей).

В основном туристы оплачивали продукты: их доля в тратах составила 29,5%. На кафе и рестораны ушло 18,9% расходов. Непродовольственные товары в ответе за 16,1% затрат, транспорт - 13%, гостиницы и апартаменты - 6,4%.

Исследование подготовлено на основе панели "Туризм" "Сбераналитики". Анализ включает обобщенные анонимные данные о покупках 111 млн потребителей и 6 млн компаний, а также информацию из более 70 различных источников.