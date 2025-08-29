Такая сумма уходит у граждан на покупки за год

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Россияне в среднем тратят на покупки во время распродаж 24 тыс. рублей в год, сказано в исследовании онлайн-платформы "Авито", которое есть в распоряжении ТАСС.

"Подавляющее большинство респондентов покупают вещи по акции, причем в основном это одежда и обувь. Примечательно, что большинство делает эти покупки осознанно и укладывается в 10 тыс. рублей. Но в среднем на распродажи у россиян уходит 24 тыс. рублей в год", - рассказали аналитики.

По словам экспертов, 9 из 10 россиян принимают участие в распродажах в целях экономии. По акции россияне чаще всего покупают повседневную одежду - например, футболки, свитеры и джинсы (53%), а также обувь (45%) и верхнюю одежду (36%). При этом большинство респондентов (55%) ищут на скидках вещи на следующий сезон с целью заблаговременно подготовить свой гардероб к новому времени года. Лидерами у покупателей также оказались товары для дома и ремонта (30%), электроника и гаджеты (26%).

Кроме того, большая часть опрошенных придерживается осознанного подхода к покупкам даже в дни скидок. Так, 48% покупают только то, что действительно необходимо, 19% - то, что давно хотели приобрести, 13% совершают спонтанные покупки, и лишь 4% покупают все подряд ради скидки, говорится в исследовании.

По данным экспертов, 37% россиян предпочитают сезонные распродажи, 23% выбирают "черную пятницу", ликвидации нравятся 17%, новогодние распродажи - 11%. "Киберпонедельник" интересует лишь 2% опрошенных.

Опрос проводился аналитиками онлайн-платформы "Авито" среди 10 тыс. россиян.