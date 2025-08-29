Министр энергетики РФ также напомнил, что в августе исполняется 90 лет стахановскому движению

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 29 августа. /ТАСС/. Угольная промышленность останется драйвером развития России, перед ней поставлены задачи по созданию новых центров добычи угля и расширение ресурсной базы. Об этом сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в видеообращении к празднованию Дня шахтера в Новокузнецке.

"Сегодня перед нами поставлены сложные задачи по созданию новых центров угледобычи, расширению ресурсной базы и обеспечению промышленной безопасности. Уверен, что благодаря вашему профессионализму, знаниям, внедрению новых инновационных технологий поставленные задачи будут решены. И угольная промышленность и впредь останется драйвером развития нашей страны", - обратился Цивилев к участникам празднования.

Он добавил, что в августе 2025 года также исполняется 90 лет стахановскому движению. "Подвиг Алексея Стаханова для миллионов работников угольной промышленности, продолжающих его дело, стал символом трудовой доблести, а профессия шахтера - почетной. <...> И сегодня вы достойно продолжаете дело своих отцов и дедов", - добавил Цивилев.

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк добавил, что угледобывающая отрасль всегда будет основой для экономики Кузбасса и России.

В Кузбассе в пятницу проходят празднования, посвященные Дню шахтера. В регионе работает более 150 угольных предприятий, где добывается свыше 50% всего российского угля. Предприятия отрасли являются градообразующими для большей части городов региона, а налоги от угольной отрасли формируют основную доходную часть в бюджете области.