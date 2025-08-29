Выручка за отчетный период увеличилась на 3,8%

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы компаний "О’Кей" в первом полугодии 2025 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 223 млн рублей, сообщила компания.

Выручка за отчетный период увеличилась на 3,8% - до 109,6 млрд рублей. Показатель EBITDA составил 9,6 млрд рублей, показав рост на 0,3% в годовом выражении, а EBITDA маржа составила 8,8%, уменьшившись на 0,3 п.п. в годовом выражении.

Чистые финансовые расходы возросли на 18,5% - до 4,762 млрд рублей. Чистый долг группы по состоянию на 30 июня 2025 года составил 37,364 млрд рублей против 39,131 млрд рублей на аналогичную дату годом ранее.

ГК "О’Кей" по состоянию на 30 июня 2025 года управляла 303 магазинами в России (77 гипермаркетами под брендом "О`Кей" и 226 дискаунтерами "Да!") общей торговой площадью 664,8 тыс. кв. м. Группа управляет пятью распределительными центрами на территории России: тремя в Москве и двумя в Санкт-Петербурге. В 2024 году выручка "О’Кей" составила 219,4 млрд рублей, а EBITDA - 20,5 млрд рублей.