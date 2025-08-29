Чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев выросла на 1,9%

Чистые операционные доходы до резервов составили 81,8 млрд рублей в июле

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за семь месяцев 2025 года составила 303,7 млрд рублей, что на 1,9% выше показателя за аналогичный период 2024 года, следует из отчетности группы.

Согласно отчету ВТБ, чистая прибыль группы в июле выросла на 12% год к году, до 23,3 млрд рублей. Чистые операционные доходы до резервов составили 81,8 млрд рублей в июле и 670,2 млрд рублей за 7 месяцев 2025 года, увеличившись на 12,8% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые процентные доходы ввиду давления на чистую процентную маржу группы уменьшились на 8,8% в июле и на 43,8% за 7 месяцев 2025 года по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, составив 39,6 млрд рублей и 186,4 млрд рублей соответственно.

Чистые комиссионные доходы продемонстрировали внушительный рост по сравнению с аналогичными периодами прошлого года, увеличившись на 14,9% в июле и на 27,1% за 7 месяцев 2025 года, составив 25,5 млрд рублей и 171,1 млрд рублей соответственно, в том числе благодаря позитивному эффекту от форексных транзакций и транзакционных комиссий, связанных с обслуживанием трансграничных платежей, отмечают в ВТБ.

По состоянию на 31 июля 2025 года объем совокупного кредитного портфеля до вычета резервов составил 24 трлн рублей, увеличившись на 0,4% в июле и на 1,1% с начала года. Кредиты юридическим лицам составили 16,5 трлн рублей, увеличившись на 0,7% в июле и на 3,6% за 7 месяцев текущего года. Кредиты физическим лицам сократились на 0,4% в июле и на 4,2% по итогам 7 месяцев 2025 года, портфель розничных кредитов по состоянию на 31 июля 2025 года составил 7,5 трлн рублей.

Объем средств физлиц увеличился на 1,3% в июле и на 5,8% с начала 2025 года, достигнув 13,8 трлн рублей. Объем средств юридических лиц вырос на 2,1% в июле и сократился на 8,4% с начала 2025 года, составив 12,7 трлн рублей. Суммарный объем средств клиентов по состоянию на 31 июля 2025 года составил 26,5 трлн рублей, увеличившись на 1,7% в июле и сократившись на 1,5% с начала года.