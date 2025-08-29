ВТБ не ведет переговоры о продаже "Росгосстраха" с "Согазом" и "Регионом"

В сентябре станет понятно, останется ли актив в составе группы банка, отметил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Страховая группа "Согаз" и финансово-инвестиционная группа "Регион", подконтрольная Сергею Сударикову, никогда не были потенциальными кандидатами на покупку "Росгосстраха", ВТБ не ведет с ними переговоров о продаже актива. Об этом на конференц-звонке сообщил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Сентябрь будет определять, останется ли "Росгосстрах" в составе группы ВТБ или будет продан внешнему контрагенту. <…> Потенциальным кандидатом на покупку "Росгосстраха" не является "Согаз" и не является структура Сударикова, как писали некоторые Telegram-каналы. Это не эти контрагенты, с кем мы ведем переговоры по продаже", - сказал он.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах со ссылкой на источники появилась информация о том, что среди наиболее вероятных претендентов на покупку "Росгосстраха" числятся группа "Регион" (подконтрольная структурам Сергея Сударикова) и страховая группа "Согаз".

Глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что ВТБ согласовал параметры продажи "Росгосстраха". По его словам, на актив есть покупатель из финансовой сферы, но не относящийся к страхованию.

В конце декабря 2022 года ЦБ вышел из капитала "Открытия", и 100% акций перешли к ВТБ. В рамках сделки в группу ВТБ также вошли "Росгосстрах" и НПФ "Открытие", которые входили в группу "Открытие".